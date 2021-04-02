Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında ve nereli?

Fazıl Say, Devlet Konservatuarı’nda “Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü”de öğrenim görmüş, piyano ve kompozisyon bölümünü bitirmiştir. Daha sonra Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu’nda eğitim alan başarılı sanatçı, Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir. 1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında ise ilk birinciliğini kazanmıştır.

FAZIL SAY KİMDİR?

14 Ocak 1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Fazıl Say, 4 yaşında ailesi tarafından piyanoya başlatılmış, Ankara Devlet Konservatuarı’nda “Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü”de öğrenim görerek 1987’de konservatuarın piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiştir. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu’nda sürdüren sanatçı, 1991’de konçerto solisti diplomasını almış, 1992’de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir.

1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995’te New York’ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi’nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 250. doğum yılında Viyana’daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen “Patara” adlı bale müziği bulunuyordu.