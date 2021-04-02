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Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında ve nereli?

02.04.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlenmiş piyanistimiz Fazıl Say, 2 Nisan itibariyle FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oluyor. Birçok başarı ve ödüle layık görülen usta isim Fazıl Say, Türkiye’yi dünyada temsil etmeye devam ediyor. Fazıl Say’ın aldığı ödüller arasında en dikkat çekeni ise 2016 yılında verilen Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’dür.

Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında ve nereli?

Fazıl Say, Devlet Konservatuarı’nda “Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü”de öğrenim görmüş, piyano ve kompozisyon bölümünü bitirmiştir. Daha sonra Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu’nda eğitim alan başarılı sanatçı, Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir. 1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında ise ilk birinciliğini kazanmıştır.

FAZIL SAY KİMDİR?

14 Ocak 1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Fazıl Say, 4 yaşında ailesi tarafından piyanoya başlatılmış, Ankara Devlet Konservatuarı’nda “Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü”de öğrenim görerek 1987’de konservatuarın piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiştir. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu’nda sürdüren sanatçı, 1991’de konçerto solisti diplomasını almış, 1992’de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir.

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1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995’te New York’ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi’nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 250. doğum yılında Viyana’daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen “Patara” adlı bale müziği bulunuyordu.

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1995 yılından günümüze uzanan süreç içinde tırmanışını sürdüren Fazıl Say, Fransa ağırlıkta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve beş kıtada etkinliklerini sürdürmekte, günümüzün önde gelen şef ve orkestralarının eşliğinde konserler vermekte, ünlü salonlarda resitaller sunmaktadır.

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Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali’nin kapanış konserinde Zubin Mehta’nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu. Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali’nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say’ın, Türk saz şairi Aşık Veysel’in “Kara Toprak” adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri’nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükseldi.2008 yapımı Sivas ’93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.

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Fazıl Say şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıttı. İlk Şarkılar (2013) ve Yeni Şarkılar albümleri bu ilginin bir ürünüydü. Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer aldı ve ikili hem Türkiye’de hem de birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu’ nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini vermiş, Ankara’da Bilkent Odeon Konser Salonu’nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu’nu seslendirmiştir.

2008’de Avrupa Birliği tarafından “Kültür Elçisi” unvanıyla görevlendirildi.

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ÖDÜLLERİ

  • Avrupa Birligi Piyano Yarışması, 1991
  • Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994
  • Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995
  • Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995
  • Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995
  • Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995
  • Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995
  • Telerama Ödülü, 1998, 2001
  • RTL Televizyonu Ödülü, 1998
  • Le Monde de la Musique Ödülü, 2000
  • Diapason d’Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000
  • Classica Ödülü, 2000
  • Le Monde Ödülü, 2000
  • Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001
  • Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001
  • Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
  • Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
  • Almanya'nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali'nin ödülünü, 2013
  • Echo Müzik Ödülü, 2013
  • Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü, 2015
  • Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü, 2016

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