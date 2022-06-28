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Fazıl Say "Portreler" eseri ile İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak

28.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say "Portreler" eseri ile İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri "Portreler opus 101", İstanbul'da ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 Temmuz'da dinleyicileriyle bir araya gelecek. Saat 21.15'te başlayacak konserde Fazıl Say'a, flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik edecek.

Sanatçının, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında iş insanı, ENKA'nın kurucularından Şarık Tara'nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan bulunuyor.

Konserde ayrıca Say, Ludwig van Beethoven'dan "Ay Işığı Sonatı" ve Franz Schuber'den "Do Minör Sonat"ı seslendirecek.

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