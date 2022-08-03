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Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital

03.08.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital

Merhum iş insanı Şevket Sabancı, ölümünün birinci yılında, Turgutreis Şevket Sabancı Parkı'nda Fazıl Say'ın piyano resitaliyle anıldı.

Resitale Sabancı ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu ve davetliler katıldı.

Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Sabancı, Turgutreis'in hayatlarında büyük bir yeri olduğunu belirterek, "Buraya Şevket ile büyük bir aşkla bağlandık. Şevket Sabancı Parkı, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Evi, Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Hayırlı Sabancı Spor Salonu hep bu aşkın sonucunda ortaya çıktı. Bu özel resitalde Fazıl Bey'i Şevket adına da dinleyeceğim." diye konuştu.

Fazıl Say resitalde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği "Yürüyen Köşk", Ayışığı Sonatı, Nocturne, Summertime gibi eserlerin yanı sıra Türk Marşı'nın kendi jazz yorumu, babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" ve kızı için bestelediği "Kumru" eserlerine yer verdi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı da Fazıl Say'a sahnede çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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