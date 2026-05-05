FAZLA REHAVET BUNU GETİRDİ

Maçın içinden bir kaç notumda var aslında. Maçta kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç’ın ardından karşılaşmanın en kötü performansını gösteren D.Sanchez’e ekstra parantez açmak gerekir. Açmak zorundayız hatta. Sarı-kırmızılı formayla ilk 2 sezonunda büyük fark yaratan ve Cimbom’u hep 1 adım öne çıkartan Kolombiyalı oyuncu, son senesinde epey tökezledi. Zaten zaman zaman sakarlıkları ve fazla özgüveni başına işler açabiliyordu ama bu sezon özelinde çok kez denk geldi. 6-7 aydır ciddi takibimde ve net bir düşüş söz konusu. Sezon yorgunluğu mu dersiniz ya da farklı bir sebep mi bilmiyorum ama acil bir önlem lazım. Yaz transfer döneminde bir alternatif alınır mı? Olabilir. Singo’yu oraya hazırlar mı Okan Buruk? Bu da konuşulabilir ama bir önlem lazım. Çünkü son dönemde felaket durumda.

Gelelim son 2 hafta karşılaşmalarına. Ligde artık son düzlükteyiz. Galatasaray evinde Antalyaspor’u ağırlıyor. Cimbom galibiyet alırsa lig bitiyor. Antalyaspor ise küme düşme potasında. Yenildiği taktirde Kayserispor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’un olası puan/puanlar alması ile son haftaya düşme potasında girecek. Kimse kolay maç beklemesin. Çok zor geçecektir. Rehavet işi Samsun’da bitti. Galatasaray için de Antalyaspor için de son derece önemli maç. 3 puandan fazlası…

FENERBAHÇE RAKİBİNİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe’de ne taraftar ne yönetim derbinin ardından bir beklentiye sahip değil elbette. Acaba mı diyen %10’luk bir kesim bile yoktur herhalde. Çünkü ipler hala Galatasaray’ın elinde. Samsun faciasına rağmen hala kontrol sarı-kırmızılılarda. Antalyaspor’a puan bıraksa bile bu sefer de Kasımpaşa maçı var. Ve favori yine Galatasaray olacaktır.

Sarı-lacivertliler kazanıp beklemek zorunda. Son 2 haftada önce deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Ardından Eyüpspor ile iç sahada. Antalya maçından gelecek olası gol haberleri maçı direkt olarak etkileyecektir. Konya’nın da form durumu düşünüldüğünde oldukça zor bir maç bizleri bekliyor. Tabii bu maçtan önce oynanacak Beşiktaş-Konya maçında alınacak sonucunda psikolojik etkisi olacaktır.