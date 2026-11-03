FC Midtjylland - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi FC Midtjylland Perşembe 20:45 Ajax

FC Midtjylland ile Ajax, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Midtjylland, ev sahibi olarak son maçlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Ajax ise deplasmanda güçlü bir performans sergilemekte.

Takımların güncel form bilgileri FC Midtjylland tüm kulvarlar FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G

FC Midtjylland 2-1 Odense Danimarka Kupası G

FC Midtjylland 3-2 Lyngby Danimarka Süper Ligi G

FC Midtjylland 0-1 Sint Truiden UEFA Konferans Ligi M

Viborg 1-2 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G Ajax tüm kulvarlar Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G

Sparta Rotterdam 1-2 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G

Ajax 2-0 Atalanta UEFA Konferans Ligi G

Groningen 2-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G

Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Midtjylland, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda görünüyor. Ajax'ta ise son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik mevcut ve bu durum onların rekabetçiliğini artırıyor.

Eksik Oyuncular FC Midtjylland 5 eksik Ousmane Diao Elias Olafsson Magnus Jensen Martin Erlic Ajax 1 eksik Kasper Dolberg

FC Midtjylland kadrosunda Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 FC Midtjylland 0 Beraberlik 2 Ajax Ajax 3-1 FC Midtjylland Şampiyonlar Ligi

FC Midtjylland 1-2 Ajax Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ajax 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda FC Midtjylland 2, Ajax 5 gol attı.