FC Midtjylland - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Midtjylland ile Ajax, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
FC Midtjylland, ev sahibi olarak son maçlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Ajax ise deplasmanda güçlü bir performans sergilemekte.
FC Midtjylland, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda görünüyor. Ajax'ta ise son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik mevcut ve bu durum onların rekabetçiliğini artırıyor.
FC Midtjylland kadrosunda Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ajax 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda FC Midtjylland 2, Ajax 5 gol attı.
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