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FC Midtjylland - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde FC Midtjylland ile Ajax karşı karşıya geliyor. İki takım için de kritik bir maç olması bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

FC Midtjylland - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
FC Midtjylland
Perşembe 20:45
05.11.2026
Ajax
Stadyum: MCH Arena

FC Midtjylland ile Ajax, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla MCH Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Midtjylland, ev sahibi olarak son maçlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Ajax ise deplasmanda güçlü bir performans sergilemekte.

Takımların güncel form bilgileri
FC Midtjylland

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G
  • 29.10.2026 FC Midtjylland 2-1 Odense Danimarka Kupası G
  • 25.10.2026 FC Midtjylland 3-2 Lyngby Danimarka Süper Ligi G
  • 22.10.2026 FC Midtjylland 0-1 Sint Truiden UEFA Konferans Ligi M
  • 19.10.2026 Viborg 1-2 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G
Ajax

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 25.10.2026 Sparta Rotterdam 1-2 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 22.10.2026 Ajax 2-0 Atalanta UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Groningen 2-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 15.10.2026 Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Midtjylland, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda görünüyor. Ajax'ta ise son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik mevcut ve bu durum onların rekabetçiliğini artırıyor.

Eksik Oyuncular

FC Midtjylland

5 eksik
Ousmane Diao Sakat Ayağından Sakat
Elias Olafsson Sakat Böbreklerinde Problem
Magnus Jensen Sakat Ayağından Sakat
Martin Erlic Sakat Ayağından Sakat
Sakat Kalçasından Sakat

Ajax

1 eksik
Kasper Dolberg Sakat Diz Sakatlığı

FC Midtjylland kadrosunda Ousmane Diao (Sakat - Ayağından Sakat), Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

İkili Rekabet
0 FC Midtjylland
0 Beraberlik
2 Ajax
  • 25.11.2020 Ajax 3-1 FC Midtjylland Şampiyonlar Ligi
  • 03.11.2020 FC Midtjylland 1-2 Ajax Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ajax 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda FC Midtjylland 2, Ajax 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
FC Midtjylland - Ajax maçı ne zaman?

FC Midtjylland - Ajax maçı 5 Kasım 2026'da oynanacak.

FC Midtjylland - Ajax maçı saat kaçta?

FC Midtjylland - Ajax maçı saat 20:45'te başlayacak.

FC Midtjylland - Ajax maçı hangi kanalda?

FC Midtjylland - Ajax maçı için yayın bilgisi bulunmamaktadır.

FC Midtjylland - Ajax maçında hangi oyuncular eksik?

FC Midtjylland'da Ousmane Diao, Elias Olafsson, Magnus Jensen, Martin Erlic ve bir diğer oyuncu eksik; Ajax'ta ise Kasper Dolberg sakat.

FC Midtjylland ve Ajax'ın ligde kaç puanı var?

FC Midtjylland ve Ajax'ın lig puanları hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland ajax
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