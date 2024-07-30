FC Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal, ilk derbisine damga vurdu!

Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu. Mehmet Topal'ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi.

Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.

TARAFTARLAR MEHMET TOPAL'I BAĞRINA BASTI

Ligin ilk 2 haftasında çok sayıda oyuncusunu oynatamayan ve gençlerden kurduğu takımla sahaya çıkan Mehmet Topal, Rapid Bükreş karşısında da bazı oyuncularını sahaya süremedi. Özellikle 1 aydır antrenman ve taktik çalışmalar yaptırdığı isimlerden olan Baiano ile Nana'nın lisansları yetişmediği için oynayamadı. Takımın zor şartlara rağmen Mehmet Topal'ın etrafında birleşerek maça ve lige büyük bir konsantrasyonla çıktıkları görüldü. Petrolul taraftarları etkili Futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal'ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü.

TÜM GECE EĞLENDİLER

Kulübün 100. yılı nedeniyle yönetimin de tam kadro tribünde yer aldığı maçta Petrolul taraftarları bir an olsun susmadı. Karşılaşma sonunda ise Mehmet Topal ve takımı ayakta alkışladılar.

Derbiyi önemseyen taraftarlar takımın kamp yaptığı otelin önüne bir gün önce giderek de büyük destek verdiler. Meşaleler yakan taraftarlar Mehmet Topal'dan galibiyet sözü alarak ayrıldılar. Maçtan bir gün önce destek olan taraftarlar maç boyunca susmadılar, sonrasında ise kutlama yaptılar. Eğlenceler gecenin geç saatlerine kadar sürdü.