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Feci kaza! 3 metrelik yükseklikten bahçeye düştü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.07.2019 19:17 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü. 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza anı sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa çevre yolunda meydana geldi. Azad Gürbüz (19) yönetimindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ertan Subaşı (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

Kazada, Azad Gürbüz ve hafif ticari araçta bulunan Yunus Çelik (15), Ömer Doğan (16), Batur Songurtekin (16) ile otomobil sürücüsü Subaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sitenin bahçesine düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl kaza

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