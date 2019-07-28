Feci kaza! 3 metrelik yükseklikten bahçeye düştü

Kaza, öğleden sonra, Bursa çevre yolunda meydana geldi. Azad Gürbüz (19) yönetimindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ertan Subaşı (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

Kazada, Azad Gürbüz ve hafif ticari araçta bulunan Yunus Çelik (15), Ömer Doğan (16), Batur Songurtekin (16) ile otomobil sürücüsü Subaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sitenin bahçesine düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

