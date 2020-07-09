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Feci kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile aydınlatma direğine çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Kaza Nazilli-İsabeyli eski karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Nazili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile aydınlatma direğine çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza Nazilli-İsabeyli eski karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Apaydın (17) idaresindeki 09 PK 331 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Apaydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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