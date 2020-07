Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı

“Bursa’dan annem ve kardeşlerim için döndüm”

Babasının vefat etmesiyle anne ve kardeşleri için Bursa’dan döndüklerini anlatan Şerif Basım, “Bursa’da teknisyendim, bir sitede çalışıyordum. Ayda 4, 4 bin 500 lira maaş alıyordum ve sigortam vardı, hayatım güzeldi. Onları bırakıp buraya geldik. Annemle birlikte burada kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devletin verdiği yardımlarla kardeşlerimize bakıyoruz”

Devlet tarafından verilen evde bakım hizmeti ve engelli maaşı ile kardeşlerine baktıklarını kaydeden Şerif Basım, “İki bakım benim adıma, iki bakım annemin adına ve bir bakım da eşimin adına. Onların yiyecek, giyecek, yakacak, temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin. Hem bakımı zor hem de vebali zor” diye konuştu.

Ailenin en büyük bireyi Sıddık Basım ise Bursa’da kardeşiyle beraber kaldıklarını belirterek, “Babamın vefatından sonra buraya döndük. Bursa’da özel bir firmanın rehberlik danışmanlığını yapıyordum. Babamın vefatından sonra kardeşlerimizin bakımı için buraya taşındık. Şu an beraber ilgileniyoruz onlarla. Sağ olsun devletimiz bu konuda bizimle. Hem evde bakım ücreti hem de kendi maaşları bakımlarına yetiyor” dedi.

“Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz”

Aile bağlarına önem verdiklerini aktaran Sıddık Basım, “İngilizce, Arapça ve Rusça rehberlik yapıyordum. Hayat şartları aileden önemli değil. Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz. Şu an daha mutlu olduğuma inanıyorum” şeklinde konuştu.