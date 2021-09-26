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Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor

26.09.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de birçok cami, medrese, kervansaray ve hamam inşa ettiren, yaşadığı dönemde önemli hayır işlerine imza atan Mahperi Hunat Hatun'un türbesini, Sema ve Hasan Bozdağ çifti gönüllü olarak temizliyor - Mühendis Hasan Bozdağ: - "Hem işte çalışıyorum hem de medreseye geliyorum. Burada tasavvuf ve sema eğitimi alıyorum. Bunun yanında buranın temizliğiyle de ilgileniyoruz" - Terzi Sema Bozdağ: - "Temizliği eşimle yapmak güzel bir duygu"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan Sema ve Hasan Bozdağ çifti, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın eşi, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılan külliye; cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşuyor.

Külliyede, Kayseri'de birçok cami, medrese, kervansaray ve hamam inşa ettiren, yaşadığı dönemde önemli hayır işlerine imza atan Mahperi Hunat Hatun'un türbesi de bulunuyor.

Türbenin temizliğini, Hunat Hatun Külliyesi'ndeki medresede eğitim alan Sema ve Hasan Bozdağ çifti gönüllü olarak yapıyor.

Elektrik elektronik mühendisi Hasan Bozdağ (27), AA muhabirine, Şems ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğinde tasavvuf eğitimi aldığını ve eşi ile, karşılık beklemeden Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin gönüllü olarak temizliğini ve bakımını üstlendiğini söyledi.

Türbenin içindeki mezar yerlerini ve odalarının temizliğini yaptıklarını anlatan Bozdağ, iki yıldır bu işi sürdürdüğünü belirtti.

Bozdağ, bir fabrikada vardiyalı olarak çalıştığını, türbenin temizlik ve bakımı için işe gidiş geliş saatlerini değiştirdiğini dile getirdi.

Süpürge, gırgır, toz bezleri ve dezenfektanlar yardımıyla temizlik işlerini yürüttüklerini ifade eden Bozdağ, dışarıdan bakan insanların eşiyle yaptıkları hayır işini farklı karşılasa da kendilerinin bu durumdan memnun olduğunu bildirdi.

Bozdağ, eşiyle türbede gönüllü olarak hizmet etmenin güzel bir duygu olduğunu aktararak, "Hem işte çalışıyorum hem de medreseye geliyorum. Burada tasavvuf ve sema eğitimi alıyorum. Bunun yanında buranın temizliğiyle de ilgileniyoruz. Tüm günümüz planlı bir şekilde geçiyor." diye konuştu.

Tasavvufla bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını anlatan Bozdağ, tek hedefinin insanlığa yararlı olabilmek ve yeni nesle manevi değerleri aktarabilmek olduğunu kaydetti.

- Türbenin kapılarını erken saatte açıp temizliğe başlıyorlar

Türbenin temizliğini dört yıldır her gün gönüllü olarak yapan Sema Bozdağ (26) ise sabahın erken saatlerinde türbenin kapılarını açtıklarını ve ilk olarak temizliğiyle ilgilendiklerini söyledi.

Bozdağ, türbeye gelen turistlere Mahperi Hunat Hatun ile ilgili bilgiler de verdiklerini ifade ederek, "Temizliği eşimle yapmak güzel bir duygu. Birbirimizi anlayıp, aynı şeylere inanıp yaşamak çok daha güzelleştiriyor işleri." dedi.

Yaptığı işin manevi boyutunun önemli olduğunu vurgulayan Sema Bozdağ, Mahperi Hunat Hatun'un birçok hayır işine imza attığını ve kendisini de bu hayır işlerinin etkilediğini sözlerine ekledi.

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