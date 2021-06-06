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Federasyon, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki cezaları açıkladı

06.06.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçındaki olayların ardından cezaları açıkladı.

Federasyon, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki cezaları açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efesli oyuncu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Bekolu Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk'a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
olayları başlatan her zaman ki gibi sarı civcivler, cezayı yiyen efes!! sonra da utanmadan sıkılmadan federasyonlar bize şöyle böyle yapıyor derler.
Yarın inşallah Şampiyon Anadolu Efes im
Türkiye basketbol federasyonu başkanı hidayet konuşturmuş fenerliligini resmen orada fenerliler neler yaptı o mahmut denen şahısın en az 4 maç yemesi lazım ceza ama feneri kurtaralım demiş anında olayı ört bas etmişler arkadaş yahu fener bu fener her şeyi apar çıkar birde ağlar madur edebiyatı yapar üstüne birde ceza yemezler pes ali işi baglamış ali

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