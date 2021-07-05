SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı

Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı

05.07.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı.

Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Yaşadığı 8 şampiyonlukla Wimbledon'ın en başarılı erkek tenisçisi Federer, Lorenzo Sonego'yu (23 numaralı seribaşı) 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını son 8 isim arasına yazdırdı.

20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime (16), Alexander Zverev'i (4) 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkmaya hak kazandı.
Daniil Medvedev (2) ile Hubert Hurkacz (14) arasındaki 4. tur karşılaşması ise 4. setin 8. oyununda yağmur nedeniyle ertelendi. Medvedev'in 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu mücadele, yarın kaldığı yerden devam edecek.

RADUCANU RÜYADAN UYANDI

Kariyerinin ilk grand slam turnuvası deneyiminde 4. turu gören 18 yaşındaki Emma Raducanu, Ajla Tomljanovic engelini aşamadı.
İlk seti 6-4 alan kadınlar dünya sıralamasının 75. basamağındaki Tomljanovic, 2. sette de 3-0 öndeyken Raducanu'nun sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle tur atladı. 28 yaşındaki Tomljanovic, bir grand slam turnuvasında ilk defa çeyrek finale yükseldi.

2018 şampiyonu Angelique Kerber (25), Coco Gauff (20) ile oynadığı 4. tur mücadelesini, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Karolina Muchova (19), Paula Badosa Gibert'i (30), dünya 66 numarası Viktorija Golubic de Madison Keys'i (23) 2-0'lık skorla geçerek çeyrek final vizesi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
Sosisli sandviç yeme yarışmasına katıldı!Sosisli sandviç yeme yarışmasına katıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.