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Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

05.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olan Sofiane Feghouli, son günlerin gündem isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Feghouli, derbide görev alıp almayacağı ile araştırılıyor. Peki, Feghouli derbide oynayacak mı? İşte, o bilgiler...

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı. Peki, hafta sonu oynanacak derbide Feghouli oynayacak mı? İşte, o bilgiler...

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sakatlığı süren tek isim Feghouli kaldı.Cezayirli yıldızın da salonda ve sahada takımdan ayrı çalışmalar yapması, derbi öncesi sevinç yarattı.

Sofiane Feghouli'nin kısa süre içinde takıma katılması ve yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

FALCAO DA GERİ DÖNDÜ

Sakatlıkları sona eren Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan takımla çalıştı.


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