Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı. Peki, hafta sonu oynanacak derbide Feghouli oynayacak mı? İşte, o bilgiler...

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sakatlığı süren tek isim Feghouli kaldı.Cezayirli yıldızın da salonda ve sahada takımdan ayrı çalışmalar yapması, derbi öncesi sevinç yarattı.

Sofiane Feghouli'nin kısa süre içinde takıma katılması ve yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

FALCAO DA GERİ DÖNDÜ

Sakatlıkları sona eren Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan takımla çalıştı.