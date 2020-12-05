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Feke’de eldiven ve maskeleri yere atana yaptırım uygulanacak

ADANA HABERLERİ  | 05.12.2020 11:26 | Son Güncelleme

Feke Kaymakamlığı, ilçenin tarihi ve doğal güzelliğine zarar veren, eldiven ve maskelerini yere atarak çevreyi kirletip insan sağlığına zarar verenlere yönelik idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.Adana’nın Feke ilçesinde Kaymakam Vahit Yılmaz, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçede Korona virüs salgınından korunmak için kullanılan maske ve eldivenlerin yerlere atıldığına dikkat çekerek çevreyi kirletenlere idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.Feke Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “İlçemiz hem tarihi doku hem doğal güzellik hem de bitki örtüsü bakımından kendine özgü benzersiz güzelliklere sahiptir.

Feke’de eldiven ve maskeleri yere atana yaptırım uygulanacak

Feke Kaymakamlığı, ilçenin tarihi ve doğal güzelliğine zarar veren, eldiven ve maskelerini yere atarak çevreyi kirletip insan sağlığına zarar verenlere yönelik idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.
Adana’nın Feke ilçesinde Kaymakam Vahit Yılmaz, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçede Korona virüs salgınından korunmak için kullanılan maske ve eldivenlerin yerlere atıldığına dikkat çekerek çevreyi kirletenlere idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Feke Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “İlçemiz hem tarihi doku hem doğal güzellik hem de bitki örtüsü bakımından kendine özgü benzersiz güzelliklere sahiptir. Ancak Korona virüs salgınından korunmak için maske ve eldiven kullanımında ciddi artış yaşanılan bu dönemde kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara atıldığı çevre kirliliğine neden olunduğu gözlemlenmekte olup, konu ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla yere maske ve eldiven atanlar hakkında idari yaptırım uygulanacaktır. Gelecek nesillerimize daha güzel, yaşanabilir bir dünya bırakmak için maske ve eldivenlerimizi lütfen yere atmayalım. Maskenizi, lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkaralım ve çöpe atalım” denildi.

Feke’de eldiven ve maskeleri yere atana yaptırım uygulanacak

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