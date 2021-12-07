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Felipe Melo'dan 1 yıllık imza! İşte yeni takımı

07.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palmeiras'taki sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Felipe Melo'nun yeni takımı belli oluyor. 38 yaşındaki yıldız oyuncu 1 yıllık imzayı atacak. İşte detaylar...

Felipe Melo'dan 1 yıllık imza! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo kariyerinde yeni bir pencere açıyor. 2017'de transfer olduğu Palmeiras'ta dört yıl geçiren Brezilyalı futbolcu kulübüyle üst üste iki kez Libertadores Kupası kazandı.

Palmeiras ile sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu kulübünden ayrıldı. Brezilya'da birçok talibi bulunan Felipe Melo için zaman zaman Galatasaray iddiaları da geçiyordu ancak oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.

FELİPE MELO'DAN 1 YILLIK İMZA

A Bola'nın Brezilya basınına dayandırdığı habere göre Felipe Melo, bir başka Brezilya ekibi Fluminense ile anlaşmak üzere.

Internacional ile birlikte Felipe Melo'yu kadrosuna katmak isteyen iki kulüpten biri olan Fluminense'nin transferi bitirmesi bekleniyor. Internacional oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif etse de Fluminense'nin finansal olarak teklifinin daha iyi olması nedeniyle oyuncu bu hamleye sıcak bakıyor.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Felipe Melo'nun Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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transfer
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaw nedir bu melo da melo hala neden bu soytarının haberini veriyorsunuz yok gs de çok üst düzey top oynamış veya başarılarda imzası olan bir oyuncu olsa anlarız ama bu futbol kasabı soytarı bir sıfatsız yeter artık bırakın bu işleri
fini sana volkan demirelden olsun dağ ğibi üzerine çöktü

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