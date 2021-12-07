Felipe Melo'dan 1 yıllık imza! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo kariyerinde yeni bir pencere açıyor. 2017'de transfer olduğu Palmeiras'ta dört yıl geçiren Brezilyalı futbolcu kulübüyle üst üste iki kez Libertadores Kupası kazandı.

Palmeiras ile sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu kulübünden ayrıldı. Brezilya'da birçok talibi bulunan Felipe Melo için zaman zaman Galatasaray iddiaları da geçiyordu ancak oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.

FELİPE MELO'DAN 1 YILLIK İMZA

A Bola'nın Brezilya basınına dayandırdığı habere göre Felipe Melo, bir başka Brezilya ekibi Fluminense ile anlaşmak üzere.

Internacional ile birlikte Felipe Melo'yu kadrosuna katmak isteyen iki kulüpten biri olan Fluminense'nin transferi bitirmesi bekleniyor. Internacional oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif etse de Fluminense'nin finansal olarak teklifinin daha iyi olması nedeniyle oyuncu bu hamleye sıcak bakıyor.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Felipe Melo'nun Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



