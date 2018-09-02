Felipe Melo'dan çarpıcı itiraf: Futbolcu olmasaydım, katil olurdum

Şimdilerde Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İspanyol Marca'ya yaptığı açıklamada hayatıyla ilgili son derece önemli itiraflarda bulundu.

"FUTBOLCU OLMASAYDIM KATİL OLURDUM"

"Uyuşturucu ve silahın olduğu, Brezilya'da en tehlikeli gecekondu mahallelerinden birinde yaşıyordum. Ancak futbol benim rüyamdı. Antrenmana gittiğimde futbol veya başka bir hayat arasında seçim yapmam gerektiğini anladım. Ben futbol dedim. Gremio'da forma giyerken bütün maaşımı harcar ve garip bir hayat sürerdim. Ancak eşimle tanıştıktan sonra hayatımdaki her şey değişti."

MELO'NUN BREZİLYA'DAKİ KAVGALARI

2018'de Brezilya Ligi, Brezilya Kupası, Paulista Ligi ve Libertadores Kupası olmak üzere forma giydiği 4 farklı kulvar da toplam da 38 maça çıkan Melo, tam 18 sarı – 2 kırmızı kart gördü. Felipe Melo 7 kez de kart cezasından dolayı takımını yalnız bıraktı.

2018 yılında Brezilya'da tüm kategoriler de oynanan resmi maçlarda Felipe Melo kadar kart gören başka bir futbolcu bulunmazken, disiplin sorunlarından dolayı her an sahada patlamaya hazır bir bomba olarak lanse ediliyor. Melo son 6 maçta da kart görüp, birinde kızardı.

Felipe Melo'nun gördüğü kartlar kendisi kadar takımın da başını ağrıtıyor. Buna göre Felipe Melo, Palmeiras'ın Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Colo Colo'ya karşı yine Brezilya Kupası yarı final ilk maçında Cruzeiro'ya karşı cezası yüzünden görev yapamayacak. (FutbolArena)

