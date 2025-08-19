SPOR

Felipe Melo'dan olay gönderme! Mert Hakan Yandaş için yayınladığı doğum günü mesajı çok konuşulur

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın eski bir fotoğrafına yer veren Melo, olay bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Bir dönemler Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı Felipe Melo, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle Galatasaray'ın rakiplerine karşı yaptığı paylaşımlar uzun süre konuşuluyor. Melo'nun paylaşımlarına konu olan son isim ise Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN ESKİ PAYLAŞIMINA YER VERDİ

Melo, Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ise Mert Hakan Yandaş'ın, 'Felipe Melo' paylaşımına yer verdi.

MELO, MERT HAKAN YANDAŞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mert Hakan Yandaş için doğum günü paylaşımı yapan Melo şu ifadelere yer verdi:

"BÜYÜK BİR FELİPE MELO HAYRANI OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİM FENERÇE KAPTANINA NİCE SENELER DİLERİM"

"Fenerbahçe’ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim"

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Felipe Melo fenerbahçe
