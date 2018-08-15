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Felipe Melo'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2018 08:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi sonrasında sarı lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir paylaşıma imza attı.

Felipe Melo'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ortalığı karıştırdı. Yıldız futbolcu, mücadelenin sonunda yaptığı paylaşımda maçın sonucunu paylaşarak "En büyük Cimbom" mesajını yazdı. Bu mesaja Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularının mesajına büyük ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe melo Galatasaray Benfica

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hav hav diye bağırır çiftiliğinde ali babanın
Gerçekten çok yazık.
iyiki türkiyeden gitti tiksindirici bir adam..
edimsın melooooooo
hırrrrrtt hoşt
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