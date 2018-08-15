Felipe Melo'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ortalığı karıştırdı. Yıldız futbolcu, mücadelenin sonunda yaptığı paylaşımda maçın sonucunu paylaşarak "En büyük Cimbom" mesajını yazdı. Bu mesaja Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncularının mesajına büyük ilgi gösterdi.





