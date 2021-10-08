Felipe Melo şokta! Tutuklama kararı

Libertadores Kupası'nda Flamengo ile final oynayacak olan Palmeiras'ın kaptanı Felipe Melo, maçın oynanacağı Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Brezilya basını, 2017 yılında oynanan Penarol - Palmeiras maçında yaşanan olaylarda emniyet güçlerine ifade vermesi gereken Melo'nun maç oynandıktan hemen sonra ülkesine döndüğü için işlemlerinin tamamlanamadığını aktardı. Yaşanan olaylarda sorgulanamayan tek kişinin Melo olması nedeniyle davanın kapatılamadığı ve bu nedenle Melo'nun Uruguay'a girdiği anda polisler tarafından sorguya çekileceği ve maça çıkamama tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Palmeiraslı yöneticilerin 27 Kasım'da oynanacak Libertadores finali öncesinde bürokratik işlemleri tamamlayarak kaptanlarını sahaya çıkarmaya çalışmak için yoğun çaba sarf ettiği bilgisi de haberin devamında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

27 Nisan 2017'de Libertadores Kupası 5. Grup maçında oynanan Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdiği olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine gelince Brezilyalı oyuncu, rakibi olan bir futbolcuya yumruk atmış ve olaylar büyümeden güvenlik güçleri sahaya girmişti.

