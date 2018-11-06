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Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Felipe Melo, Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı futbolcuların ''Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımını tekrarlayan Melo, ek olarak ''Federasyon istifa!'' notunu düştü.

Melo'nun paylaşımının ardından Galatasaray taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu mesaj yağmuruna tuttu.

PODOLSKI DE YAZDI

Öte yandan Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Lukas Podolski de Twitter'dan ''Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.

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Galatasaray felipe melo lukas podolski

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu meloda defolup gitti halen ordan yetisio salak herif
hoşşşt hıııııırrrrr Seni tek türkiye’de adam saymışlar değer vermişler o yüzden unu tanıyorsun bu ülkeyi Ama bu ülke senden nefret ediyor cinconcılar hariç
Melo sen necab bi galatasaraylısın.Adamsın Adammm.
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