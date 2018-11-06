Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcuların ''Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımını tekrarlayan Melo, ek olarak ''Federasyon istifa!'' notunu düştü.
Melo'nun paylaşımının ardından Galatasaray taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu mesaj yağmuruna tuttu.
PODOLSKI DE YAZDI
Öte yandan Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Lukas Podolski de Twitter'dan ''Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.
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