Felipe Melo: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE FELİPE MELO'NUN AÇIKLAMALARI

"HOCALARIMIN HEPSİ ÇOK İYİYDİ"

Çalıştığım çok iyi teknik dirketörler var. Unai Emery çok iyiydi, Fiorentine ve Galatasaray'da Cesare Prandelli ile çalıştım. Prandelli'den taktiksel olarak çok şey öğrendim, o bir taktik dahisi. Scolari ile çalıştım, Scolari için ne denebilir ki, Dünya Kupası var. Tanrıya şükürler olsun ki beni anlayan hocalarla çalıştım. Inter'de birlikte çalıştığım Mancini de futbol hakkında çok şey bilen bir hoca. Bir teknik direktör seçmem zor, hepsi çok iyiydi.

"G.SARAY'DA GÖZÜM GOLDEYDİ"

Kariyerim boyunca gol attım. Fiorentina'ya gittiğimde Prandelli beni defansif bir oyuncuya çevirdi ve çok fazla gol atma şansı bulamadım. Galatasaray'da iki orta saha ile oynadık ve birimiz ileri gittiğimde, birimiz geride kaldık. İlk yılımda 9 gol attım, kaç asist yaptığımı hatırlamıyorum bile. Hep gözüm gol atmaktaydı.

"HAYALİM MİLLİ TAKIMDI"

Racing Santander'de oynarken, Del Bosque beni fark etti, bana onun beni beğendiğini söylediler. İspanya pasaportum olduğu için İspanya Milli Takımında oynama şansım vardı ancak hayalim Brezilya Milli Takımı ile oynamaktı. Bu her zaman böyleydi.