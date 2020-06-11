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Felipe Melo: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.06.2020 19:25 | Son Güncelleme

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, İtalyan basınına kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Melo, "Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı oyuncu oldum, 4 yılda 8 kupa kazandım. Bu inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE FELİPE MELO'NUN AÇIKLAMALARI

"HOCALARIMIN HEPSİ ÇOK İYİYDİ"

Çalıştığım çok iyi teknik dirketörler var. Unai Emery çok iyiydi, Fiorentine ve Galatasaray'da Cesare Prandelli ile çalıştım. Prandelli'den taktiksel olarak çok şey öğrendim, o bir taktik dahisi. Scolari ile çalıştım, Scolari için ne denebilir ki, Dünya Kupası var. Tanrıya şükürler olsun ki beni anlayan hocalarla çalıştım. Inter'de birlikte çalıştığım Mancini de futbol hakkında çok şey bilen bir hoca. Bir teknik direktör seçmem zor, hepsi çok iyiydi.

"G.SARAY'DA GÖZÜM GOLDEYDİ"

Kariyerim boyunca gol attım. Fiorentina'ya gittiğimde Prandelli beni defansif bir oyuncuya çevirdi ve çok fazla gol atma şansı bulamadım. Galatasaray'da iki orta saha ile oynadık ve birimiz ileri gittiğimde, birimiz geride kaldık. İlk yılımda 9 gol attım, kaç asist yaptığımı hatırlamıyorum bile. Hep gözüm gol atmaktaydı.

"HAYALİM MİLLİ TAKIMDI"

Racing Santander'de oynarken, Del Bosque beni fark etti, bana onun beni beğendiğini söylediler. İspanya pasaportum olduğu için İspanya Milli Takımında oynama şansım vardı ancak hayalim Brezilya Milli Takımı ile oynamaktı. Bu her zaman böyleydi.

"LİDER OLMAYI SEVİYORUM"

Galatasaray'da kaleye geçtim, penaltı kurtardım. Almeira'da en iyi oyuncular arasına girdim, İtalya'da en iyiler arasına girdim, Galatasaray'da en iyiler arasına girdim. Ben lider olmayı seven bir oyuncuyum.

"REAL MADRID BENİ İSTEDİ"

Real Madrid beni transfer etmek istedi, menajerim bana Dünya Kupası'ndayken bunu söyledi. Ancak çeyrek finaldeki olaydan sonra, kırmızı kartın ardından Real Madrid işi olmadı. Bazı şeyler olur, bazıları olmalıdır. Yaşadığım her şey beni bir insan olarak, profesyonel olarak, baba, koca olarak geliştirdi, Yaşadığım her şey için Tanrı'ya şükrediyorum.

"TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN İYİ BREZİLYALI OLDUM"

Real Madrid ile her konuda anlaşmıştım ancak böyle oldu. Juventus'ta kaldım ve sonra da Galatasaray'a gittim. Bakın ne kadar güzel oldu. Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı oyuncu oldum, 4 yılda 8 kupa kazandım. Bu inanılmaz. Real Madrid'e gitsem tarih yazabilir miydim? Belki evet ama Galatasaray'da olduğum gibi bir idol olamazdım, kalbimde Galataasaray olamazdı.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Futbolcu olmasaydım katil olurdum sözü yanlış anlaşıldı. İnsanları vururdum demek istemedim. Hayatta bir katil olmamı sağlayabilecek şartlar vardı demek istedim. Yoksa ailem beni iyi bir insan olmam için eğitti. Favelada insanlar esrar içiyorlardı ancak ben hiç bulaşmadım.

"ŞU ANDA 80 MİLYON EURO EDERDİM"

Juventus, Fiorentina'dayken benim 25 milyon euroluk serbest kalma bedelimi ödedi ve transfer etti. Bugün işler farklı, insanlar 30-40-50 milyon euro ödüyor. 25 yaşındaki o Felipe Melo şu anda olsa, 80 milyon euro ederdim. Güçlü, defansif olarak iyi ve hareketli bir oyuncuydum. (SPORX)

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