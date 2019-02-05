SPOR

Felipe Minambres: Emre Mor transfer teklifi aldı ama burada kalmak istedi

İSPANYA HABERLERİ  | 05.02.2019 23:19 | Son Güncelleme

Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımdan ayrı çalışan Emre Mor'un kendini göstermesi için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Felipe Minambres: Emre Mor transfer teklifi aldı ama burada kalmak istedi

Minambres, İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, Emre Mor ve Andrew Hjulsager'in ara transfer döneminde başka kulüplerden teklif aldıklarını ancak kalmaya karar verdiklerini söyledi.

Minambres, Emre ile ilgili yöneltilen soruya, "Transfer teklifi aldı ama Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun hakkında çok konuşuyoruz, o takımdaki oyunculardan biri. Şu anda bizimle birlikte değil ama olacak. Kulübe geldiğinden bu yana yaptığımız gibi onun daha iyi duruma gelmesi için yardımcı olmaya çalışacağız" cevabını verdi.

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

İspanyol basını, Celta Vigo ile 2022'nin haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin gelecek 3 yıl için kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon Euro olacağını belirtti. Galiçya bölgesinin gazeteleri, kulüp yöneticilerinin yaz döneminde Türk futbolcuyu göndermek istediğini, Emre'nin başka kulübe transfer olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi seçeneğinin bile düşünüldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor celta vigo

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