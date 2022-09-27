YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

27.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü sahibi felsefeci Prof. Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti.

Özlem'in vefatını, Mimar Sinan Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Harun Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ökten, paylaşımında, "Prof. Dr. Doğan Özlem vefat etmiş maalesef. Felsefe literatürümüze çok büyük katkılarda bulunmuştu. Allah rahmet eylesin." ifadesine yer verdi.

Modern Alman felsefesi başta olmak üzere felsefe disiplinleriyle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Özlem, kitap ve makaleleriyle de tanınıyordu.

- Doğan Özlem kimdir?

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Özlem, İzmir Atatürk Lisesinde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgahtar olarak çalıştı.

Liseyi vatani görevi sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitiren Doğan Özlem, yine askerliği esnasında üniversite giriş sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yükseköğrenime başladı.

"Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji" doktora tezini 1979'da tamamlayan Özlem, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı.

Özlem 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu. Adına 2004'te "Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı" hazırlanan Doğan Özlem, 2005'te ise TÜBA Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildiKocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi
Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandıBağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı
Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulunduAdana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Felsefe

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok

Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.