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Fener Adası’na ücretsiz sefer

15.09.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçen günlerde açılan ’Fener Adası’na seferler başlıyor.

Fener Adası’na ücretsiz sefer

Ordu turizmine katkı verecek olan çalışmaya yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyenin geçen yıl başlattığı çalışmalar kapsamında kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edildi.

ÜCRETSİZ TEKNE SEFERLERİ BAŞLIYOR

Tekneyle ulaşımın sağlanacağı Fatsa Fener Adası’na 2023 yılı sonuna kadar ücretsiz seferler düzenlenecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa Balıkçı Barınağı Sahil Güvenlik noktasından her gün saat 10:00’da başlayacak ve saat başı olacak seferler akşam saat 18:00’de sona erecek. Fatsa Adası’nın tanıtılması hedeflenen bu seferler yılsonuna kadar ücretsiz olacak.

FATSA ADASI’NDA KAFETERYA HİZMETİ VERİLİYOR

Geçtiğimiz gün açılışı yapılan adada Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR tarafından kafeterya hizmeti de verilmeye başlandı. Doğaya uygun olarak yapılan teras üzerinde tescilli Ordu ürünleri olan Ordu tostu, simit, poğaça, sıcak ve soğuk içecekler satışa sunuluyor.

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