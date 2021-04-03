SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerabahçe'de Mesut ve Perotti düz koşu yaptı

Fenerabahçe'de Mesut ve Perotti düz koşu yaptı

03.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşuları sürdürdü. Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

Fenerabahçe'de Mesut ve Perotti düz koşu yaptı

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanması konusunda ifade verdiÜmit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanması konusunda ifade verdi
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Obez kadın şimdi tanınmaz halde: Reddeden erkekler şimdi kapımda

Obez kadın şimdi tanınmaz halde: Reddeden erkekler şimdi kapımda

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

F.Bahçe transferde bombayı patlattı

F.Bahçe transferde bombayı patlattı

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Mesajları ifşa olan Kevin Durant'e ceza geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Diğer Haberler

Fenerabahçe'de Mesut ve Perotti düz koşu yaptı

Mesut ve Perotti düz koşu yaptı

Erol Bulut: 2 ya da 3 transferi ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanması konusunda tanık olarak ifade verdi

Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanması konusunda ifade verdi

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de son durum açıklandı

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da şoke eden sakatlık

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.