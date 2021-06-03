Fenerbahçe, Nuno Espirito Santo ile görüşecek iddiası

Fenerbahçe, geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirmek için Everton ile yarışıyor.

Başkan Ali Koç'un Nuno Espirito Santo ile bir görüşme daha yapacağı öğrenildi. Ayrıca ilk temaslarda Santo'nun 5 yardımcısını getirme talebine olumlu bakıldı.

Santo, daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'ı çalıştırdı. Wolverhampton'la 199 karşılaşmaya çıkan 25 Ocak 1974 doğumlu çalıştırıcı, 1.68 puan ortalaması tutturdu. Portekizli teknik adam, kariyerinde hiç şampiyonluk yaşayamadı. En büyük başarısı ise Porto ile kazandığı ikincilik.

BAŞKAN KOÇ, PORTEKİZ YA DA ALMANYA EKOLÜNDEN OLACAĞINI SÖYLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktörün Portekiz ya da Almanya ekolünden olacağını söyledi. Başkan Koç, "Tercihimiz, arzumuz daha çok Portekiz, Almanya ekolü. Mümkünse 1-2 şampiyonluğu olsun. İtalya'dan biri gelirse Portekiz, Almanya değil demeyin. Ama daha çok oraya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)



