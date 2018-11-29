İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe'de Valbuena'nın ortasında Frey'in kafası yine çerçeveyi bulmadı. 71'de Petkovic'in sert şutunda Harun elinden elinden kaçırdığı topu çizgide kontrol ederek golü önledi. 74'te yine Petkovic karşısında Harun kalesinde devleşirken, 1 dakika sonra Dinamo Zagreb'in Emir Dilaver ile bulduğu gol faul gerekçesiyle değer kazanmadı.

Gol için yüklenen Fenerbahçe önce Jailson, ardından Frey ile 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarının son anlarında Hasan Ali'nin ortasında Barış'tan önce araya giren Zagreb savunması golü önledi. 1 dakika sonra Skrtel kornerde kötü bir kafa vuruşu yapınca devre 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında evinde Dinamo Zagreb'i ağırladı. Fenerbahçe seyircisinin de desteğiyle maça etkili başladı. Zagreb kalesini ablukaya alan Sarı-Lacivertliler, golü bir türlü bulamadı. 10. dakikada bu kez Dinamo gole yaklaştı. Stojanovic'in şutu takım arkadaşına çarpıp yön değiştirdi, Harun müthiş bir refleksle golü önledi.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Dinamo Zagreb 13, Fenerbahçe ise 8 puanla bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

FENERBAHÇE 0 - 0 DINAMO ZAGREB

STAT: Ülker

HAKEMLER: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Jailson, Ferdi Elmas, Benzia, Valbuena, Frey

DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic (Dk. 90+1 Kadzior), Gavranovic (Dk. 62 Petkovic), Orsic (Dk. 64 Sunjic)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla, Dk. 59 Neustaedter, Dk. 90+3 Eljif Elmas (Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. 44 Rrahmani, Dk. 88 Sunjic (Dinamo Zagreb)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 10: Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 17: Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

DAKİKA 33: Sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

DAKİKA 43: Soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

DAKİKA 43: Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.