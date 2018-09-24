Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

U-21 Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle Beşiktaş'a sezonun ilk yenilgisini tattırdı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan U-21 takımında sahaya kaptan olarak çıkarken Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da maçta forma giydiler.
Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte tribünden takip etti.
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