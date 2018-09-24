SPOR

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiden önce, iki takımın U21 takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan, 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

U-21 Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle Beşiktaş'a sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan U-21 takımında sahaya kaptan olarak çıkarken Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da maçta forma giydiler.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte tribünden takip etti.

PARTNER Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Merve Taşkın: Karius ile buluştum Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıHakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe U21 Beşiktaş U21

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Fatih Terim Feghouli'yi gözden çıkardı

Fatih Terim Feghouli'yi gözden çıkardı

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.