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Fenerbahçe 2 - 0 Arkas Spor (Efeler Ligi play-off final serisi)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında konuk ettiği Arkas Spor’u 22-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-13’lük setler sonucu 3-2 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe 2 - 0 Arkas Spor (Efeler Ligi play-off final serisi)

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu skorla seride 2-0 üstünlük kurdu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 28 Nisan Pazar günü Arkas Spor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Öte yandan, karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden izledi.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan Karasu, Ter Maat, Oliva, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)
Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-13
Süre: 145 dakika (31, 31, 30, 31, 22)

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Anahtar Kelimeler:
Efeler Ligi Fenerbahçe Arkas Spor

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