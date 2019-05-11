Fenerbahçe 2 - 1 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. 28'de Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Dirar yükseldi. Onun dokunamadığı topu Fatih tokatladı, Soldado önüne düşen topa gelişine vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Fenerbahçe ikinci golü buldu. Hasan Ali'nin ters topunu Isla sağ kanattan dışarıya doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinden Dirar'ın gelişine nefis vuruşunda top köşeden ağlara gitti ve durum 2-0 oldu. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ Maçın 39. dakikasında Dirar'ın şutunda Güray koluna çarpan top sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası 42'de atışı kullanan Soldado kaleci Fatih'i geçemedi. 45+3'te ise Aykut'un içeri çevirdiği topa ön direkte Helder Barbosa vurdu ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da vites küçülttü. 51'de Valbuena'nın frikiğinde barajı geçen top kaleci Fatih'in bakışları arasında direğin hemen yanından auta çıktı. 74. dakikada Akhisarspor atağında Vrsajevic'in sağdan içeri çevirdiği topa Bokila hareketlendi. Araya giren Serdar ve Skrtel, Bokila'nın pozisyonunu bozarken Harun'da kalan top sonrası Bokila ve Serdar Aziz arasında bir gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Aslan, Rize'de pes etmedi! Bursaspor Antalya'da altın buldu!

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40'a yükseltirken, 25 puanda kalan Akhisarspor ise bu sezon Süper Lig'e ilk veda eden takım oldu. Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 1 Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 11 Moses), Jailson, Dirar, Eljif Elmas (Dk. 84 Tolgay Arslan), Valbuena (Dk. 88 Ayew), Soldado

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Rotman, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Zeki Yavru (Dk. 84 Serginho), Sissoko, Manu, Aykut Çeviker (Dk. 67 Eray Ataseven), Barbosa, Bokila (Dk. 75 Cikalleshi) Goller: Dk. 28 Soldado, Dk. 30 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Barbosa (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Güray Vural, Dk. 75 Bokila, Dk. 78 Eray Ataseven (Akhisarspor), Dk. 75 Serdar Aziz, Dk. 79 Eljif Elmas, Dk. 81 Jailson (Fenerbahçe) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortaladığı topta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı altıpas çevresinde Soldado'nun önüne düşürdü. İspanyol futbolcu, müsait durumda topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım, soldan attığı uzun pasla atağın yönünü sağ tarafa çevirdi. Topu kontrol eden Isla, meşin yuvarlağı arkadan bindirme yapan Dirar'ın önüne bıraktı. Faslı futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0

33. dakikada soldan Valbuena'nın altıpas içine etkili ortasında müsait durumda bulunan Soldado topa dokunamayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35. dakikada Barbosa'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Bokila, Serdar Aziz'den seken topta kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağa son anda dokunan Bokila, topu yandan auta gönderdi.

39. dakikada ceza sahasında aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı Dirar'ın önüne bıraktı. Dirar'ın gelişine vuruşunda, Akhisarspor savunmasında Güray Vural topun önüne yattı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Güray'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 42'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Soldado'nun şutunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

45+3. dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Bokila'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Aykut Çeviker'in içeriye çevirdiği topta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Valbuena'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

68. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasının solunda topla buluşan Valbuena'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

85. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı. MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor karşısında takımını tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Yanal, sarı kart cezası sona eren Martin Skrtel'i, Roman Neustaedter'in yerine ilk 11'de oynattı. FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ve Mehmet Ekici, maç kadrosunda yer almadı.

MAÇA İLGİ AZ

Fenerbahçe-Akhisarspor maçına taraftarların ilgisi az oldu. Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesinin de tribünleri etkilemesiyle Fenerbahçe, bu sezon sahasında en az taraftarın olduğu maçlardan birini oynadı. Tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, Akhisarspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı. HAKEMLERE TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hakemlere tepki gösterdi. Maçtan önce isimleri okunan hakemleri ıslıklayan taraftarlar, hakemler ve Galatasaray aleyhine aynı anda tezahürat yaptı. FENERBAHÇE RAHAT NEFES ALDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, Manisa ekibi ise küme düştü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28. dakikada Roberto Soldado, 30. dakikada da Nabil Dirar'la goller bulan Fenerbahçe'ye konuk ekip 45+3. dakikada Helder Barbosa'yla karşılık verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu galibiyetle puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı ve son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girdi.

AKHİSARSPOR KÜME DÜŞEN İLK TAKIM

Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle ligden düşen ilk takım oldu. Puanı 25'te kalan ve küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da futbolcular, sahadan üzgün ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar maç içinde rakipleri için "Akhisar kümeye" tezahüratı yaptı. FENERBAHÇE GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Fenerbahçe, Akhisarspor'u 4 maç sonra yenmeyi başardı. Geçen sezon ligde oynanan iki maç ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında da Manisa'da 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u 4 maç sonra mağlup etti. AYEW'İN OYUNA GİRMESİNE TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar Ganalı oyuncu Andre Ayew'in maçın son bölümünde oyuna girmesine tepki gösterdi. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında da son bölümde forma giyen Ayew, 88. dakikada Mathieu Valbuena'nın yerine oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar hem değişiklik kararını hem de Ayew'i ıslıklarla protesto etti. Ayew top ayağına her geldiğinde de taraftarlar tarafından ıslıklandı.