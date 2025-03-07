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Fenerbahçe, 2025 yılında ilk kez kaybetti! Yakaladıkları seri sona erdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 07:51
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UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’nin tüm kulvarlardaki 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 2025 yılında tüm kulvarlarda yoluna yenilgisiz devam eden sarı-lacivertliler, yakaladığı bu seriyi de kaybetti.

Fenerbahçe, 2025 yılında ilk kez kaybetti! Yakaladıkları seri sona erdi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İskoç temsilcisi Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golü Alexander Djiku’dan geldi. Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeden Fenerbahçe, yenilgi yaşadı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

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Jose Mourinho’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya kaybetmişti.

2025 YILINDA İLK KEZ YENİLDİLER

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2025 yılında Fenerbahçe, yoluna tüm kulvarlarda yenilgisiz devam ediyordu. Rangers mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin yakaladığı müthiş seri sona erdi.

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fenerbahçe rangers
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