Fenerbahçe, 2025 yılında ilk kez kaybetti! Yakaladıkları seri sona erdi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İskoç temsilcisi Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golü Alexander Djiku’dan geldi. Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeden Fenerbahçe, yenilgi yaşadı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Jose Mourinho’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya kaybetmişti.

2025 YILINDA İLK KEZ YENİLDİLER

2025 yılında Fenerbahçe, yoluna tüm kulvarlarda yenilgisiz devam ediyordu. Rangers mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin yakaladığı müthiş seri sona erdi.