Fenerbahçe, 23 yıl aradan sonra evinde Trabzonspor'a yenildi

Trabzonspor, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Bordo mavililer, Fenerbahçe'yi yine 23 yıl önce aynı skorla mağlup etmişti.
Trabzonsporlu oyuncuların maç sonu sevinci Twitter hesabından paylaşıldı
#KorakorTrabzonspor ???? pic.twitter.com/kvaHzisjCK— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı.
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