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  4. Fenerbahçe, 23 yıl aradan sonra evinde Trabzonspor'a yenildi

Fenerbahçe, 23 yıl aradan sonra evinde Trabzonspor'a yenildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 22:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında iç sahada yakaladığı 23 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trabzonspor, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Bordo mavililer, Fenerbahçe'yi yine 23 yıl önce aynı skorla mağlup etmişti.

TRABZONSPOR'DAN GALİBİYET PAYLAŞIMI

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TRABZONSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ

Trabzonsporlu oyuncuların maç sonu sevinci Twitter hesabından paylaşıldı

HÜSEYİN ÇİMŞİR ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
emre volkan müthiş tercihler takım yönetmek için tebrikler
Başkan ve yönetimi bütün ilkleri yaşattı artık sizleri istifa bekler tabi düşünürseniz yazık
ali kocla ilkleri yasadik 2 senedir sagolsun baska elenecek biseyde kalmadi napicak ali bey bilmiorum kurekte pinponda fln elensin birazda
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