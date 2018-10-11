Fenerbahçe 3 - 0 İstanbulspor

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen arada Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey attı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan'ın da takip etti.
Beşiktaş istedi, dünya devine gitti!
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı
Belçika futbolunda deprem! O isimler gözaltına alındı...
Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle
Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!
Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum