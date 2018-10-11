Fenerbahçe 3 - 0 İstanbulspor

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen arada Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey attı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan'ın da takip etti.

