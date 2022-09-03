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Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı

03.09.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

- Joao Pedro ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, ilk 11'de sahaya çıktığı birinci maçında gol sevinci yaşadı.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Pedro, sakatlığı nedeniyle sadece Konyaspor müsabakasının son 19 dakikasında süre almıştı.

- King, gol sayısını 3'e çıkardı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.

- Hosseini maça devam edemedi

Kayserispor'da sakatlık yaşayan Majid Hosseini, karşılaşmaya devam edemedi.

İranlı stoper, müsabakanın 55. dakikasında topsuz alanda başını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Hosseini'nin yerine Yaw Ackah oyuna dahil oldu.

Hosseini ile Pedro, ilk yarıda girdikleri ikili mücadelede kafa kafaya çarpışmıştı. İki oyuncu, tedavilerinin ardından tekrar oyuna alanına dönmüştü.

- Kayserispor'un üçüncü yenilgisi

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.

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