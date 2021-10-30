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Fenerbahçe 4 yıl sonra bir ilki yaşadı

30.10.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk dakikalarda 2-0 geriye düştüğü maçta 4 yıl sonra bir ilki Konya'da yaşadı.

Fenerbahçe 4 yıl sonra bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.

4 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, Mart 2017'den (vs Alanyaspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 15 dakikasında iki gol yedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor
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