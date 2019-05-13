SPOR

Fenerbahçe 88 - 70 Çukurova Basketbol

TKBL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 88-70 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe 88 - 70 Çukurova Basketbol

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin dördüncü maçı 15 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmanın başında pota altından sayılar üreten Çukurova Basketbol karşısında Plum'la arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe, 5. dakikada farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı. Birsel Vardarlı Demirmen'in potaya giderek kaydettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Çukurova Basketbol karşısında Stokes'la pota altından arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe 15. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 36-15. Birsel Vardarlı Demirmen'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 46-28 üstün gitti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe (73-53) önde giren Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 88-70 kazandı.

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Fatih Güler
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Plum 27, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 4, Ayşe Cora 8, Özge Yavaş 2, Stokes 11, Merve Arı, Esra Ural Topuz
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 16, Gökşen Fitik, Gray 16, Gueye 13, Bone 11, Mestdagh 3, Meltem Avcı 6, Sevgi Uzun 5, Şaziye İvegin Üner
1. Periyot: 21-13
Devre: 46-28
3. Periyot: 73-53
Beş faulle çıkan: 35.15 Zandalasini (Fenerbahçe)

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Final serisinde ilk maç çukurova'nın!Final serisinde ilk maç çukurova'nın!
Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Çukurova Basketbol

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!

Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor'

'Seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor'

Potada derbinin galibi F.Bahçe

Potada derbinin galibi F.Bahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe 88 - 70 Çukurova Basketbol

F.Bahçe seride öne geçti

Çukurova Basketbol 78 - 71 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

Final serisinde ilk maç çukurova'nın!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!

Efe Güven: Deplasmandaki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz

Efe Güven: Finale yükselmek istiyoruz

Valerie Garnier: Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor

'Seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seri 2-2'ye geldi

Derbide seri eşitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.