Fenerbahçe 88 - 70 Çukurova Basketbol

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin dördüncü maçı 15 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.
Karşılaşmanın başında pota altından sayılar üreten Çukurova Basketbol karşısında Plum'la arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe, 5. dakikada farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı. Birsel Vardarlı Demirmen'in potaya giderek kaydettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Çukurova Basketbol karşısında Stokes'la pota altından arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe 15. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 36-15. Birsel Vardarlı Demirmen'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 46-28 üstün gitti.
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe (73-53) önde giren Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 88-70 kazandı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Fatih Güler
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Plum 27, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 4, Ayşe Cora 8, Özge Yavaş 2, Stokes 11, Merve Arı, Esra Ural Topuz
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 16, Gökşen Fitik, Gray 16, Gueye 13, Bone 11, Mestdagh 3, Meltem Avcı 6, Sevgi Uzun 5, Şaziye İvegin Üner
1. Periyot: 21-13
Devre: 46-28
3. Periyot: 73-53
Beş faulle çıkan: 35.15 Zandalasini (Fenerbahçe)
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