Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!

Kadrosunda büyük bir operasyon gerçekleştiren Fenerbahçe'de 3 isimle ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'yu ara transfer döneminde başka kulüplere satmayı hedeflerken, Cocu'nun gelişiyle gözden çıkarılan Mathieu Valbuena'nın ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.

Bu 3 oyuncunun içinde yıllık ücreti en düşük olan Aatif, takımdan ayrılma ihtimali en yüksek futbolcu olarak göze çarpıyor. Oyuncularını daha çok Ortadoğu'ya satmayı planlayan Fenerbahçe, Aatif için Türk kulüplerinden de ilgi görüyor.

Bazı Fransız kulüpleri Nabil Dirar'ın durumunu takip ederken Valbuena ve Dirar ikilisinin yüksek yıllık ücretleri nedeniyle sarı-lacivertliler bu isimleri daha çok Arap ülkelerine pazarlamayı planlıyor.

KAMENI GİTMİYOR

Bu isimlerin yanı sıra sezon başında kulüpten ayrılmayan ve lisansı çıkmayan Kameni takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncunun maliyetinin yüksek olması diğer kulüpleri Kameni'ye ilgi duymasını engelliyor. Bu dört isimden Valbuena ve Aatif'ın sözleşmeleri bu sezon sonunda tamamlanıyor. Ancak Dirar ve Kameni'nin kontratları Haziran 2020'de sona erecek. (Milliyet)

