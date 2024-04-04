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Fenerbahçe Adana Demir maçı sonrası ortalık karıştı! ''5 kişi bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.04.2024 08:21
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u sahasında 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın ardından ortalık karıştı. Adana Demirspor'un Başkanı Metin Korkmaz'ın açıklamaları geceye adeta gölge düşürdü.

Fenerbahçe Adana Demir maçı sonrası ortalık karıştı! ''5 kişi bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız''

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası koridorlar karıştı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada ortaya çıkarken resmi açıklamalar peş peşe geldi.

"5 KİŞİ BEKLİYORUZ, AYAKLARINA SIKTIRACAĞIZ"

Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz, "Mert Hakan Yandaş'ın şoförü, otoparkta Gökhan Göktürk'ün annesi yanındayken ana avrat küfür ediyor. Sonrasında ise '5 kişi seni bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız.' diye mesaj atıyor." dediğini iddia etti.

ORTALIK KARIŞTI

Takım otobüslerinin bulunduğu kısımda ortalığın karışmasının ardından polisler araya girerek gerginliği sona erdirdi. Yaşanan gelişmeler sonrası Adana Demirspor kulübünün şikayetçi olacağı ifade edildi.

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