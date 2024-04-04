Fenerbahçe Adana Demir maçı sonrası ortalık karıştı! ''5 kişi bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız''

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası koridorlar karıştı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada ortaya çıkarken resmi açıklamalar peş peşe geldi.

"5 KİŞİ BEKLİYORUZ, AYAKLARINA SIKTIRACAĞIZ"

Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz, "Mert Hakan Yandaş'ın şoförü, otoparkta Gökhan Göktürk'ün annesi yanındayken ana avrat küfür ediyor. Sonrasında ise '5 kişi seni bekliyoruz, ayaklarına sıktıracağız.' diye mesaj atıyor." dediğini iddia etti.

ORTALIK KARIŞTI

Takım otobüslerinin bulunduğu kısımda ortalığın karışmasının ardından polisler araya girerek gerginliği sona erdirdi. Yaşanan gelişmeler sonrası Adana Demirspor kulübünün şikayetçi olacağı ifade edildi.





