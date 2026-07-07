Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Maç önü

FENERBAHÇE ADMİRA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin 36 kişilik kamp kadrosunda Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta ve Sidiki Cherif yer alıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda deneyimli isimlerin yanı sıra genç futbolcular da yer alıyor. Toplam 36 oyuncudan oluşan kafileyle antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde oynayacağı üç hazırlık maçıyla hem fiziksel seviyesini yükseltmeyi hem de oyuncuların maç ritmi kazanmasını amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, bu yoğun programın ilk sınavını Admira Wacker karşısında verecek.