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Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, çalışmalarına Avusturya kampında devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, kamp boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programını da netleştirdi. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında Admira Wacker karşısına çıkacak. Peki Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtı...

Burak Kavuncu

Maç önü

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı 8 Temmuz Çarşamba TSİ ile 20:30'da başlayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak olan mücadele TV100 üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

Maç önü

HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçları ve takvimi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabakalar ve tarihleri şöyle:

8 Temmuz
Admira Wacker - Fenerbahçe | TSİ 20.30

11 Temmuz
Pogon Szczecin - Fenerbahçe | TSİ 20.30

14 Temmuz
LASK Linz - Fenerbahçe | TSİ 20.30

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 1

Maç önü

FENERBAHÇE ADMİRA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin 36 kişilik kamp kadrosunda Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta ve Sidiki Cherif yer alıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda deneyimli isimlerin yanı sıra genç futbolcular da yer alıyor. Toplam 36 oyuncudan oluşan kafileyle antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde oynayacağı üç hazırlık maçıyla hem fiziksel seviyesini yükseltmeyi hem de oyuncuların maç ritmi kazanmasını amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, bu yoğun programın ilk sınavını Admira Wacker karşısında verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya fenerbahçe hazırlık maçı
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