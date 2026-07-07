Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır'da hakem kararları büyük tepki topladı. Teknik direktör Hossam Hassan ve futbolcular, karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaparak organizasyonun adaletini sorguladı.

"HAKEM BİZİ ELEDİ"

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, takımının sahada daha iyi oynadığını savunarak, "Bir penaltımız verilmedi, üçüncü golümüz iptal edildi. Bunun nedenini hala anlamış değilim. Belki de Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son şampiyonun yoluna devam etmesi isteniyor." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇLAR BU SAATTE OYNANMAZ"

Hassan, organizasyon planlamasını da hedef alarak, "Bu maç programını hazırlayan kişinin hayatında futbol oynamadığını söyleyebilirim. Öğle saatlerinde futbol maçı oynatılmaz. İnsan o saatte yürüyüş yapar ya da brunch yapar. Bu organizasyonda tartışılması gereken çok konu var. Hatta size söz veriyorum, bir daha Dünya Kupası maçı izlemeyeceğim." dedi.

MUSTAFA ZİKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde konuşan Mısırlı futbolcu Mustafa Ziko ise hakeme sert tepki gösterdi.

"Adil değildi. Hakem maç boyunca üzerimize oynadı. 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuvanın baştan Arjantin için planlandığını düşünüyorum. Allah bize yeter." diyen Ziko, Mısır halkından özür dileyerek, "Bugün onları sevindirmek istedik ama bu bizim elimizde değildi." ifadelerini kullandı.

"ARJANTİN'E ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Ziko açıklamalarının devamında, "Arjantin'e Dünya Kupası şimdiden hayırlı olsun. Daha fazla söze gerek yok. Hakem, maçı Arjantin'e kazandırmak için elinden geleni yaptı. Bu kupada adalet yok." sözleriyle tepkisini sürdürdü.

"MAÇ AYARLANMIŞ GİBİYDİ"

Mısırlı futbolculardan Mostafa Zico da mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde, "2-0 öndeydik ama maçın gidişatı sanki önceden belirlenmiş gibiydi. Bu gidişle Arjantin'i şimdiden Dünya Kupası şampiyonu ilan edebiliriz." diyerek organizasyona yönelik ağır eleştirilerde bulundu.