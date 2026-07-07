Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek geçerli yeni anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İkinci kez kazandığımız Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nicolo Melli, 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda da mücadeleden bir an bile geri adım atmayan karakteri ve Çubuklu formamıza olan aidiyeti ile ön plana çıktı.

2017-2018, 2018-2019, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında giydiği formamızla 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Nicolo Melli, 2027-2028 sezonunun sonuna dek Çubuklu formamızla mücadele etmeye devam edecek" denildi.

Fenerbahçe, Chris Silva ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayarak şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği potansiyel, atletizm ve boyalı alan etkinliği ile ön plana çıkan oyuncumuz Chris Silva, 2027-28 sezonunun sonuna dek takımımızın başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır