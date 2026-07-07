SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Nicolo Melli ve Chris Silva ile ikişer yıllık anlaşma sağlayarak sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek geçerli yeni anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İkinci kez kazandığımız Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nicolo Melli, 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda da mücadeleden bir an bile geri adım atmayan karakteri ve Çubuklu formamıza olan aidiyeti ile ön plana çıktı.

Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi 1

2017-2018, 2018-2019, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında giydiği formamızla 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Nicolo Melli, 2027-2028 sezonunun sonuna dek Çubuklu formamızla mücadele etmeye devam edecek" denildi.

Fenerbahçe, Chris Silva ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayarak şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi 2

"Ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği potansiyel, atletizm ve boyalı alan etkinliği ile ön plana çıkan oyuncumuz Chris Silva, 2027-28 sezonunun sonuna dek takımımızın başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı!Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı!
Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.