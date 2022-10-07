Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, son dakikaya kadar sahada Fenerbahçe formasına layık bir mücadele vermeye çalışacağını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan başarılı futbolcu, değerli bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü belirterek, "İstek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugünse iyi mücadele ettik taraftarımızla birlikte. Gerçekten sahada inanılmaz bir ambiyans yarattılar. Coşku, istek üst düzeydeydi. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik." dedi.

Bu maçı unutacaklarını ve ligde Karagümrük maçına hazırlanacaklarını kaydeden Yüksek, "O maça konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onlarla birlikte inanılmaz bir seviyeye çıkıyoruz kendi sahamızda. İnanılmaz bir ambiyans yaratıyorlar. Onların önünde oynamak benim için de ayrı bir gurur." diye konuştu.

Maçın iyi oyuncularından biri olduğu hatırlatılarak performansı sorulan sarı-lacivertli oyuncu, "Tabii kötü günüm de olacak ama ben her zaman çalışmaya devam edeceğim. Formda kalmak için her şeyimi vereceğim. Son dakikaya kadar sahada Fenerbahçe formasına layık bir mücadele vermeye çalışacağım. Ama bugün iyi oynadığımı düşünüyorum ben de. Ama diğer takım arkadaşlarımı da es geçemem. Herkes çok iyiydi." ifadesini kullandı.

- "Hocamızın bende gerçekten emeği büyük"

Türkiye'de artık bir 6 numaralı oyuncu olarak kabul gördüğü belirtilerek, bu pozisyonunu benimseyip benimsemediği de sorulan Yüksek, şu yanıtı verdi:

"Benimsedim dersem yalan olur açıkçası. Ama öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmek istiyorum. Oynadığım mevki gerçekten zor bir mevki. Aslında ileriye topu başlatan ilk oyuncu 6 numara. Savunmayı başlatan da hücumu başlatan da ilk oyuncu. Ama hocamızın bende gerçekten emeği büyük. Onunla birlikte her şeyi öğreniyorum. Savunmayı, hücumu, toplu oyunu, topsuz oyunu. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladığım söylenebilir aslında."

İsmail Yüksek, Avrupa Ligi grubundan lider çıkmak için son dakikaya, son güne, son maça kadar mücadele vereceklerini vurguladı.

Yüksek, "Fenerbahçe olarak en büyük isteğimiz ülke puanını en üst seviyelere çıkarmak. Biz bunun uğraşındayız aslında. Zor bir deplasmana gideceğiz UEFA'da, Larnaca'ya. Onların da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Onlara yakışan bir oyun sergilediler ama kendi sahamızda puan vermek biraz yanlış olurdu. Biz Fenerbahçe'ye layık mücadele etmeye çalışıyoruz. Orada da burada da Dinamo Kiev deplasmanında da. Her şeyimizi veriyoruz biz son dakikaya kadar tüm takım arkadaşlarımla." değerlendirmesinde bulundu.

