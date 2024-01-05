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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı!

05.01.2024 21:07 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası Final karşılaşmasında ÇBK Mersin'i uzatma bölümü sonucunda 79-76 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı!

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe uzatmalarda Çukurova Basketbol Mersin’i son saniye basketiyle 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Balıkesir’de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin’i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin’i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin’i de kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum."

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