FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetcek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD1'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo

