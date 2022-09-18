SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki. "Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetcek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD1'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liderlik koltuğu yine el değiştirdi!Liderlik koltuğu yine el değiştirdi!
Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyorTopu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor fenerbahçe fenerbahçe alanyaspor maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

'Beni nasıl oynatmazsınız!' Galatasaray'da isyan çıktı!

'Beni nasıl oynatmazsınız!' Galatasaray'da isyan çıktı!

Fenerbahçe için astronomik teklifi reddetti!

Fenerbahçe için astronomik teklifi reddetti!

İngiltere çalkalanıyor! Ortalık bir anda karıştı...

İngiltere çalkalanıyor! Ortalık bir anda karıştı...

'Hull City ve Beşiktaş değil!' Yeni adresi...

'Hull City ve Beşiktaş değil!' Yeni adresi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.