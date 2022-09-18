FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alanyaspor maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetcek.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD1'de canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo
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