SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF’ye başvurdu

Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF’ye başvurdu
Emre Şen

Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi.

TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi galip!Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi galip!
Osimhen İstanbul'a indi, sosyal medyada ortalık karıştı! Sahip çıkan da var, maaşını eleştiren de...Osimhen İstanbul'a indi, sosyal medyada ortalık karıştı! Sahip çıkan da var, maaşını eleştiren de...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Victor Osimhen'in uçağı Türkiye'ye geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

Victor Osimhen'in uçağı Türkiye'ye geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

Osimhen İstanbul'a indi, sosyal medyada ortalık karıştı! Sahip çıkan da var, maaşını eleştiren de...

Osimhen İstanbul'a indi, sosyal medyada ortalık karıştı! Sahip çıkan da var, maaşını eleştiren de...

Victor Osimhen'in uçağının yanında Galatasaray'a bir transfer müjdesi daha!

Victor Osimhen'in uçağının yanında Galatasaray'a bir transfer müjdesi daha!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.