Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF’ye başvurdu

Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi.

TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak.