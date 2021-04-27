SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

27.04.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Sarı-lacivertliler, Belek Turizm Merkezi'nde bugün kampa girdiği otelin sahasında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de oynadıkları son maçta Kasımpaşa'ya karşı müsabakanın başından itibaren iyi bir oyun sergileyip kazanmayı bildiklerini belirten Valencia, bu mücadelede iki gol attığını anımsattı.

Valencia, son karşılaşmalarda kaleye daha yakın pozisyonda oynadığını ve bunun skora daha fazla katkıda bulunmasını sağladığını dile getirdi.
"Bu bölgede oynamayı seviyorum." diyen 31 yaşındaki oyuncu, "O bölgede oynadığım için takıma iki golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Valencia, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, "En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. Beş maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız." diye konuştu.
Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını aktaran Valencia, kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Valencia, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili ise "Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık, antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanının ilk bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
F.Bahçeli yıldıza Avrupa devi talip olduF.Bahçeli yıldıza Avrupa devi talip oldu
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne gerek varki hazırlığa, ♈ vara da baskı yaptı artık sağlıklı çizgi çekmiyorlar kasımpaşanın buz gibi golünü yedi var,atilla önde defalarca oynatın o pozisyonu kimse ofsayt demez, hakemlere baskı geleneğine var da katıldı, fenerin.

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.