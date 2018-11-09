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Fenerbahçe - Anderlecht maçı Belçika basınında

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 09.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i 2-0 yenmesi, Belçika basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı Belçika basınında

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i 2-0 yenmesi, Belçika basınında geniş yer buldu. Flamanca haber sitesi HLN, mağlubiyeti "Anderlecht'in Avrupa macerası sona erdi" başlığıyla duyurdu.

Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıda İslam Slimani ile etkili olduğu belirtilen haberde, "Anderlecht ikinci yarıya daha iyi başlayan taraftı ancak bitime 20 dakika kala Mathieu Valbuena'nın golü planları bozdu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi ise, mor-beyazlıların son maçlarda sıkça kırmızı kart gördüğünü ve kaleci Thomas Didillon'un bireysel hatalarını ön plana çıkardı. Haberde, "Anderlecht bu sezon beşinci kez maçı 11 kişi tamamlayamadı. Bu da Anderlecht oyuncularının sinirlerine hakim olamadığını ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi. Nieuwsblad haber sitesi ise Anderlecht'in ikinci yarının ortalarından itibaren oyunun kontrolünü kaybettiğine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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