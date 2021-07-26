Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golü 49' Nazım Sangare, 59' Ozan Tufan, 70' Muhammed Gümüşkaya ve 79' Miha Zajc kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Tanzanyalı forvet oyuncusunun yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.

3'TE 3

Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev



