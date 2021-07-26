SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

26.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezon öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golü 49' Nazım Sangare, 59' Ozan Tufan, 70' Muhammed Gümüşkaya ve 79' Miha Zajc kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Tanzanyalı forvet oyuncusunun yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de Samatta hazırlık maçında sakatlandıFenerbahçe'de Samatta hazırlık maçında sakatlandı

3'TE 3

Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yengeAlex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yenge
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Fenerbahçe Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Beşiktaş, Godin'de mutlu sona yakın

Beşiktaş, Godin'de mutlu sona yakın

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Yanlış cevap verdi, doğru kabul edildi

Yanlış cevap verdi, doğru kabul edildi

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.