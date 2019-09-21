Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Garry Rodrigues sakatlandı

Fenerbahçe Ankaragücü karşılaşmasına Altay; Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriç 11'i ile başladı.

Ankaragücü, Origil'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin de cevabı 20. dakikada Zanka ile geldi.

Karşılaşma 1-1 devam ederken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Rodrigues bir sakatlık geçirdi. 39. dakikada Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Rodrigues'in yerine ise 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

