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Fenerbahçe - Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı mücadeleye kalbi dayanmayan 79 yaşındaki Abdulfettah Kara, hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kara, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Sakarya'da, Abdulfettah Kara (79), pazar akşamı taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği maçı izlerken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi'nde oturan Abdulfettah Kara, 28 Ekim Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirdi. Fenerbahçe taraftarı Kara, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Abdullfettah Kara'nın cenazesi, dün Alaağaç Aile Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Abdulfettah Kara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH rahmet eylesin de kac yasinda adammissin fener sana ne verdi acidan baska birakin su sacma sapan isleri futbol uzulmek icin degil eglenmek icin izlenir
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